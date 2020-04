Tegen de gevel van de voormalige Sleutelbloemschool aan de Boshuizerkade is zaterdagavond een stapel afval in brand gevlogen. De politie gaat uit van brandstichting.

Het vuur brak uit rond 20.00 uur. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het gebouw zelf.

Het was niet het eerste incident bij de oude school die via leegstandsbeheer nu tijdelijk in gebruik is bij enkele kunstenaars. Omwonenden hebben al vaker melding gedaan van overlast bij het gebouw.