De politie heeft zaterdagmiddag een vrouw aangehouden die haar woning aan de Boshuizerkade in Leiden die vol rook stond niet wilde verlaten.

Agenten hebben haar hierop aangehouden en geboeid overgebracht naar het politiebureau aan de overkant van de straat.

De vrouw is bij haar aanhouding lichtgewond geraakt. Rechercheurs hebben onderzocht of er sprake is van brandstichting door de vrouw.