Twee zorgmedewerkers uit de Leidse regio hebben zaterdagochtend een leenauto gekregen van vertegenwoordigers van Versteegen Auto's en ZZ Leiden Basketball.

Autodealer auto.nl startte een initiatief om ervoor te zorgen dat zorgverleners zonder auto tijdelijk een leenauto kunnen gebruiken, zodat ze tijdens de coronacrisis niet afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

In totaal krijgen zevenhonderd zorgverleners door het hele land een auto te leen. Matthijs in 't Veld en Juultje Martens, beide woonachtig in de regio Leiden en werkzaam in de zorg, kregen zaterdagochtend in Zoeterwoude van vertegenwoordigers van Versteegen Auto's en basketballteam ZZ Leiden ook een auto te leen.

Ze ondervonden veel moeite bij het reizen naar hun werkplekken in Amsterdam en Gouda. De komende drie maanden mogen ze gratis gebruik maken van de voertuigen.

