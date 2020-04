Na een wekenlange verbouwing heropent de HEMA-vestiging in het centrum van Leiden dinsdag de deuren. De vernieuwde winkel aan de Haarlemmerstraat is ingericht volgens het nieuwste HEMA winkel- en restaurantconcept.

Zowel de winkel als het restaurant zijn de afgelopen weken opnieuw ingericht en vernieuwd. Vanwege coronamaatregelen blijft het restaurant voorlopig nog dicht. Wel kunnen er broodjes, smoothies, sappen en rookworsten worden afgehaald.

Phillip Mes, directeur van HEMA Nederland: "In de afgelopen tijd is het nieuwste HEMA winkel- en restaurantconcept uitgebreid getest onder klanten in Nederland en België. HEMA ontving tijdens de testperiode veel positieve reacties van zowel klanten als medewerkers."

