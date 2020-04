Een geparkeerde bestelbus in de Willem de Zwijgerlaan in Leiden is in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand gevlogen.

De brandweer kon niet voorkomen dat de bus volledig uitbrandde. Hoe de motor van het voertuig in brand kon vliegen, wordt nog onderzocht. De brandweer vermoedt kortsluiting.

De eigenaresse van de bus ontdekte de brand rond 0.40 uur. Zij was zo geschrokken dat ze in shock raakte.