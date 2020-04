Burgemeester Henri Lenferink zegt de centrummarkt, die vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus verplaatst moest worden, niet definitief te willen verplaatsen naar de Beestenmarkt en Lammermarkt.

Dat zegt hij in reactie op geruchten dat de gemeente de coronacrisis zou aangrijpen als kans om de markt definitief te verplaatsen van de oorspronkelijke locatie langs het water van de Nieuwe Rijn.

Er was eerder al onenigheid tussen de gemeente en marktkooplui over het verplaatsen van de markt. Lenferink, verantwoordelijk voor het tijdelijk marktverbod in het centrum, ontkent alle geruchten en zegt de markt gewoon weer terug te willen brengen naar de oude locatie langs het water van de Nieuwe Rijn als de coronamaatregelen dat toelaten.