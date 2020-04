26 inwoners van gemeenten in de regio Leiden hebben vrijdag een lintje ontvangen. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen die als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus telefonisch plaatsvond.

Inwoners van onder meer de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude werden door hun burgemeester gebeld om een lintje in ontvangst te nemen.

Sommige van hen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen de onderscheiding voor hun verdiensten op regionaal of zelfs landelijk niveau. Anderen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij hebben de onderscheiding gekregen voor hun verdiensten in de gemeente.

Gemeente Leiden

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden belde vrijdag met elf Leidenaren. Vier van hen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De andere zeven zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden ontvingen naast he telefoontje van Lenferink ook een speciale koningstaart en bloemen. De onderscheiding zal later worden uitgereikt.

Gemeente Leiderdorp

Burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp belde met in totaal vijf inwoners. Vier van hen zijn benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, een van hen is benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gemeente Oegstgeest

Burgemeester Emile Jaensch van Oegstgeest heeft in totaal zes inwoners benoemd tot de Orde van Oranje-Nassau. Drie van hen zijn benoemd tot Lid en twee van hen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lucia Marthas werd onderscheiden als Officier van de Orde van Oranje-Nassau, wat betekent dat haar verdiensten op landelijk of internationaal niveau onderscheiden worden. Marthas werd onderscheiden voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van de dans in Nederland.

Gemeente Zoeterwoude

Burgemeester Liesbeth Bloemen van Zoeterwoude belde in totaal met vier inwoners van haar gemeente. Drie van hen werden onderscheiden als Lid van de Orde van Oranje-Nassau, een van hen werd onderscheiden als Ridder van de Orde van Oranje-Nassau.