Burgemeester Liesbeth Bloemen kijkt tevreden terug op de eerste online raadsvergadering van Zoeterwoude van donderdagavond.

Donderdagavond was het voor het eerst dat de gemeenteraad via internet vergaderde. De stream was live te volgen via de website van de gemeente.

"Soms konden we elkaar niet helemaal goed horen, of begon ik te praten terwijl mijn microfoon uit stond, maar dat losten we snel met elkaar op. Al met al vind ik dat het heel goed is gegaan", verklaarde Bloemen na afloop tevreden.

Iedereen met tips wordt uitgenodigd om deze met de burgemeester te delen, zegt de burgemeester.

