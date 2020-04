Huidig vice-rector Hester Bijl wordt per 8 februari 2021 de eerste vrouwelijke rector magnificus van de Universiteit Leiden.

Ze volgt Carel Stolker op die de functie na acht jaar overdraagt en met pensioen gaat. Bijl is sinds 2016 vice-rector van de universiteit.

Terugtredend rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur Carel Stolker stopt tijdens de jaarlijkse viering van de dies-natalis als rector, direct aansluitend aan zijn emeritaat. Hij heeft in totaal twee termijnen in deze functie volgemaakt.

Tegelijkertijd met de wisseling van de wacht verandert ook het besturingsmodel van de universiteit. De functie van voorzitter van het college van bestuur en van rector magnificus worden van elkaar gescheiden.

De gecombineerde rol van rector en voorzitter is in de loop van de jaren steeds zwaarder is geworden, waarop de raad van toezicht tot deze wijziging heeft besloten. Binnenkort wordt met de werving van een nieuwe voorzitter begonnen.