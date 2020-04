De Leidse stichting JES Rijnland geeft zo'n 600 kinderen een tas met boeken en speelgoed om de laatste weken voordat ze weer naar school mogen te overbruggen.

Na de meivakantie mogen de leerlingen in het basisonderwijs na zes weken thuisonderwijs weer naar school.

Het kantoor van JES Rijnland staat vol met dozen vol spullen. Die worden donderdag allemaal over de ruim zeshonderd tassen verdeeld en vrijdag per bakfiets rondgebracht in Leiden.

Het is een project van JES Rijnland, een organisatie die zich inzet voor kinderen uit gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben bij onderwijs en vrijetijdsbesteding, en diaconaal centrum De Bakkerij.

De stichting heeft de afgelopen weken, met ondersteuning van studenten van de Hogeschool Leiden, contact gehad met honderden gezinnen. "We vragen dan hoe het gaat, welke vragen ze hebben, wat goed gaat, wat ze missen en wat ze eventueel nodig hebben", zegt Carolien de Groot van JES Rijnland.

