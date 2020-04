De gemeente Leiderdorp heeft het personeel van scholen in de gemeente een bedankje gegeven als waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

In een begeleidende brief spreekt de gemeente haar waardering uit voor het onderwijzend personeel. "Jullie zijn er voor onze kinderen. De afgelopen weken ging het onderwijs en de opvang door, niet vanuit de schoolbanken, maar op afstand. Dat spreekt niet voor zich en daarvoor willen we jullie persoonlijk bedanken en complimenteren."

Onderwijswethouder Rik van Woudenberg overhandigde het bedankje persoonlijk op de Prins Willem-Alexanderschool. Het zijn chocoladerepen met daarop complimenten.

Na de meivakantie mogen de scholen gefaseerd weer open. "Bij het oude zijn we nog lang niet, maar we zijn er inmiddels zeker van dat jullie ook deze periode binnen jullie mogelijkheden het beste voor de kinderen zullen doen", aldus Van Woudenberg.

