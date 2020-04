Ook het Dorpsfeest in Zoeterwoude gaat dit jaar niet door. Het evenement, dat eind juni op het programma stond, is geschrapt door de verlengde coronamaatregelen in Nederland.

"Als bestuur van het Dorpsfeest Zoeterwoude kunnen we niets anders doen dan de maatregelen opvolgen. Dit betekent dat de elfde editie van het Dorpsfeest dit jaar niet doorgaat", aldus Jacintha Paardekooper namens de organisatie.

Er is besloten om het evenement te verschuiven naar volgend jaar, van 24 juni tot en met 27 juni. Volgend de organisatie had een verplaatsing na het najaar te veel nadelen. De kans op slecht weer is groter en het is lastiger om sponsoren te vinden.

