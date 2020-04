Het Puur Festival en het Leidse Eerstejaars Festival op het evenemententerrein van Park Landskroon in Oegstgeest gaan dit jaar niet door. Door de verlengde coronamaatregelen zijn beide evenementen deze zomer verboden.

"Het is moeilijk en pittig om de kaartkopers nu te moeten vertellen dat het niet doorgaat. Het blijft heel vervelend om ook alle artiesten af te moeten bellen", vertelt Lourens Thalen, organisator van Puur Festival.

"We hadden ook al veel contracten en afspraken met leveranciers die nu afgezegd moeten worden. Maar wij zijn verzekerd, dus de financiële klap die wij krijgen is niet fataal, we hoeven niet te vrezen voor ons voortbestaan."

Thalen laat weten dat de organisatie besloten heeft het zomerfestival, dat gepland stond op 25 juli, door te schuiven naar 2021. "We hebben serieus naar de optie gekeken om het festival naar het najaar te verplaatsen, maar dat bleek niet haalbaar."

Introductieweek Universiteit Leiden geschrapt

Ook de EL CID-week, de officiële introductieweek van de Universiteit Leiden, kan in de geplande vorm niet plaatsvinden. Het Leidse Eerstejaars Festival, het slotfeest van de introductieweek, gaat daarom in augustus ook niet door.

"Hoewel je er rekening mee houdt, is het toch pijnlijk nieuws. Je voelt je geïrriteerd en gefrustreerd, maar op niemand specifiek gericht. Iedereen heeft er wel begrip voor dat het niet anders is", zegt EL CID-voorzitter Mirte Haanappel.

De planning voor de introductieweek was al rond. "Maar we willen de EL CID-week toch op een andere manier door laten gaan. Dat wordt dus online", aldus Haanappel.

Omdat de week gebonden is aan de periode vlak voor het begin van het collegejaar, heeft de organisatie besloten de introductieweek niet naar het najaar door te schuiven.

