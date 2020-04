De markt langs de Nieuwe Rijn zal zeker tot 20 mei niet doorgaan, zo laat de Leidse burgemeester Henri Lenferink woensdag weten in een brief aan de voorzitter van de Leidse marktcommissie.

"Ik kan er kort over zijn: de markt wordt de komende weken zeker niet meer langs de Nieuwe Rijn georganiseerd", schrijft Lenferink, die wijst op de verlengde coronamaatregelen van dinsdag door het kabinet.

De marktcommissie had namelijk aangegeven dat de markt in het centrum van Leiden moet blijven en niet verplaatst wordt naar de Beestenmarkt en Lammermarkt (bij Molen De Valk). "Wij zien de toegevoegde waarde van de verplaatsing niet."

Burgemeester Lenferink wijst erop dat markten verboden zijn op grond van de noodverordening die hij als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft afgekondigd.

Bij de zaterdagmarkt was meteen al duidelijk dat dat langs de Nieuwe Rijn niet kon, omdat die markt 'veel en veel te druk is'. "Bij de woensdagmarkt hebben we het geprobeerd, maar de afgelopen weken is het niet goed gegaan. Het is op die locatie ook niet op te lossen."

Aanbod voor verplaatsing blijft staan

Lenferink blijft bij zijn aanbod om de marktkramen op woensdag een plek te geven op de Beestenmarkt en de Lammermarkt. Dat er niet voor iedereen plek was op de alternatieve locaties, was een van de redenen voor de marktcommissie om niet te willen verkassen.

"Met enige moeite is plek gevonden voor alle kooplieden die normaal op de woensdagmarkt staan. Als u ervoor kiest om daarvan geen gebruik te maken, dan is dat uw keuze. Het is jammer voor de marktkooplieden en voor de bezoekers, maar dat zij dan zo", aldus Lenferink.