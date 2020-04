Het bestuur en de verschillende commissies van de 3 October Vereeniging zijn bezig met het uitwerken van alternatieve plannen voor de viering van het Leidens Ontzet in oktober.

"De persconferentie van premier Rutte gaf nog geen duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van grote evenementen na 1 september", zegt voorzitter Rik Kamps. "Maar er bestaat natuurlijk wel een kans dat Leidens Ontzet dit jaar op een aangepaste wijze gevierd moet gaan worden. Als 3 October Vereeniging zijn we daarop voorbereid."

De vereniging bekijkt welke onderdelen van het feest door kunnen gaan en welke aangepast kunnen worden als de maatregelen ook na 1 september van kracht blijven. Voor programmaonderdelen die helemaal niet door kunnen gaan als het verbod op evenementen van kracht blijft, worden alternatieven uitgewerkt.

De komende weken werkt de vereniging de plannen verder uit en vindt overleg plaats met de gemeente en andere stakeholders, zoals de kermis. Kamps: "Op 3 oktober wordt het Leidens ontzet hoe dan ook gevierd."

