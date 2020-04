De man die begin maart vermoedelijk een kantoor in het Alrijne Ziekenhuis in Leiden in brand zette, is gefilmd terwijl hij rondliep op het terrein van het ziekenhuis en probeerde een ruit in te slaan. De beelden zijn vrijgegeven.

De brand vond woensdag 4 maart rond 21.30 uur plaats op de achtste verdieping van het D-gebouw, waar vooral de financiële administratie van patiënten verzorgd wordt.

De schade aan de kantoren was groot en het personeel was erg geschrokken. In eerste instantie leek de oorzaak kortsluiting in een computer te zijn, maar al snel werden er aanwijzingen voor brandstichting gevonden. Naast de brandweer deed ook de forensische opsporing onderzoek.

Dankzij een getuigenverklaring van een beveiliger en bewakingsbeelden kwam de politie de vermoedelijke brandstichter op het spoor.

'Recherche vermoedt betrokkenheid bij brandstichting'

Op de beelden is te zien dat de man aan verschillende deuren voelt en even later de ruit van een terrasdeur probeert in te slaan. Op de beelden is niet te zien dat hij de brand sticht, maar de recherche heeft het sterke vermoeden dat de man betrokken is bij de brandstichting.

Het gaat om een witte man van ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft een slank postuur, droeg donkere kleding en onder zijn muts kwam zijn haar tevoorschijn, tot in zijn nek. Het is mogelijk dat de man zelf gewond is geraakt bij het inslaan van de ruiten of het stichten van de brand. Hij is diezelfde avond nog bijna twee uur in de buurt van het Alrijne Ziekenhuis aan de Houtlaan geweest.

De politie is op zoek naar getuigen.