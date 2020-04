Een auto die in het water van de Zijl tussen Leiderdorp en Warmond werd aangetroffen, leidde in de nacht van dinsdag op woensdag tot de massale inzet van hulpdiensten.

In het water langs de Zijldijk tussen Leiderdorp en Warmond lag een auto op de kant onder water. Of er iemand in zat, was niet meteen duidelijk en dus kwamen hulpdiensten massaal met spoed ter plaatse.

Diverse eenheden van de politie, brandweer en ambulancedienst werden opgeroepen, waaronder twee duikteams. Ook een traumahelikopter landde in het naastgelegen weiland.

De duikers hebben het water doorzocht en de ruiten van het voertuig ingeslagen om erachter te komen of er nog personen in zaten. Dat bleek niet het geval.

Uit onderzoek bleek dat het voertuig mogelijk gestolen is. De politie doet verder onderzoek naar de auto.