Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus op de Lammermarkt in Leiden. De buschauffeur had de voorbijrijdende fietser over het hoofd gezien.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De aard van zijn verwondingen is niet bekend.

De passagiers van de bus moesten hun weg lopend vervolgen richting eindpunt Centraal Station.