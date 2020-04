De straf van de twee mannen die werden veroordeeld tot 22 en 25 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van een Turkse zakenman in Leiden is definitief. Hun hoger beroep werd dinsdag door de Hoge Raad afgewezen.

Het tweetal wordt verantwoordelijk gehouden voor het op klaarlichte dag doodschieten van de vijftigjarige Zeynel in juni 2016 op de Gieterijstraat in Leiden. Het slachtoffer overleed twee dagen later als gevolg van meer dan dertig schotwonden.

De Hoge Raad oordeelt dat de cassatieklachten van de advocaten van de veroordeelden niet slagen en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproepen.

Het slachtoffer was eerder ook al doelwit van een moordaanslag. Hij overleefde op 11 november 2015 een liquidatiepoging in een Amsterdams kantoorpand in de Derkinderenstraat in Nieuw-West. Hij was directeur van het daar gevestigde bouwbedrijf.