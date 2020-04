Leiden experimenteert woensdag met een verplaatsing van de woensdagmarkt van de Nieuwe Rijn naar de Lammermarkt en de Beestenmarkt. Volgens de gemeente is de verhuizing noodzakelijk om te zorgen voor voldoende spreiding van bezoekers over het marktgebied.

Tijdens de laatste editie van de woensdagmarkt was het ondanks getroffen maatregelen te druk, zag burgemeester Henri Lenferink, die aangaf dat "het zo niet langer kan".

De gemeente werkte in de dagen die volgden aan een plan voor een alternatieve zaterdagmarkt met kramen op de Beestenmarkt en de Lammermarkt. Maar het bestuur van de Leidse afdeling van de Vereniging voor Ambulante Handel stapte maandag boos uit het overleg over de verplaatsing.

En ook het Centrummanagement Leiden is niet blij met de oplossing, zegt manager Gijs Holla. "De markt en winkels ondervinden hier nadelen van. Winkeliers rondom de Nieuwe Rijn lopen klandizie mis en worden nog harder getroffen. Daarnaast ben ik bang dat mensen nog meer gaan rondlopen omdat ze hun vaste kramen kwijt zijn."

Centrummanagement Leiden tegen verhuizing woensdagmarkt

Holla pleit voor het behoud van de woensdagmarkt op de Nieuwe Rijn met minder kramen en een uitbreiding naar de Aalmarkt, Stille Rijn en Apothekersdijk. "Zet er toezichthouders neer die voor éénrichtingverkeer zorgen en tel hoeveel mensen er in het gebied zijn. De markt gaat in heel veel steden door, waarom zou dat bij ons niet kunnen?"

De centrummanager snapt het argument van de gemeente dat het op delen van de Nieuwe Rijn te smal is voor een markt. "Op die plekken moet je dus geen kramen zetten. Doe dat op de brede delen. Het deel tot aan het Stadsbrouwhuis is echt breed genoeg en dat geldt ook voor de Apothekersdijk. Daar moet de gemeente dan alleen wel zorgen dat er geen geparkeerde auto’s staan, maar daar wilde men tot nu toe geen tijd in steken."

Na de woensdagmarkt wordt geëvalueerd en besloten of er nieuwe markten georganiseerd kunnen worden op deze locaties.