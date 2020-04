De gemeenteraad in Leiderdorp heeft met een minimale meerderheid ingestemd met een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur op de Oude Spoorbaan, die deel uitmaakt van de Leidse Ring Noord. Eind 2019 viel het vorige college, omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de maximumsnelheid.

De maximumsnelheid was een voorwaarde van de gemeente Leiden om 26,5 miljoen euro te investeren in het Leiderdorpse deel van de Leidse Ring Noord. Met elf stemmen voor en tien stemmen tegen is de Leiderdorpse gemeenteraad akkoord gegaan.

Net als tijdens de vorige stemming in 2019 waren VVD, CDA en CU/SGP voor de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Coalitiepartij D66, in 2019 als oppositiepartij nog tegenstander van het plan, stemde dinsdagavond voor en gaf daarmee de doorslag.

Die omslag kwam D66 op flinke kritiek te staan van PvdA, GroenLinks en LPL. "U bent gezwicht voor chantage" en "u levert uw geloofwaardigheid in", kreeg D66-woordvoerder Prachee van Brandenburg te horen.

D66: 'Afweging zorgvuldig gemaakt'

Volgens Van Brandenburg had haar partij geen politieke ruimte om een andere keuze te maken. "Wat D66 betreft, staat het vanaf het begin al buiten kijf dat de Leidse Ring Noord er moet komen. Wij hebben ons ingespannen het Leidse college en de Leidse raad ervan te overtuigen dat 50 kilometer per uur een prima alternatief is, maar daar zijn wij niet in geslaagd. Noem het chantage, noem het afspraak is afspraak, noem het hoe je wilt. Maar wij hebben deze afweging zorgvuldig gemaakt."

Om omwonenden tegemoet te komen, komen er lage geluidsschermen langs het tracé. Dit moet het geluid dempen zonder het uitzicht op de polder weg te nemen.