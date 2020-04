De Zoeterwoudse coverband Groen&Hard verzorgt zaterdagavond vanuit hun studio aan de Weipoort een online benefietconcert om geld in te zamelen voor de horeca in Zoeterwoude, die zwaar is getroffen door de coronacrisis.

De kroegen sloten enkele weken geleden verplicht hun deuren als gevolg van de maatregelen van het kabinet om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het concert is zaterdag vanaf 21.30 uur live te volgen via de Facebook-pagina van de band. Het bekijken van het concert is gratis. De kijkers en luisteraars worden wel opgeroepen om een voucher voor een lokale kroeg te kopen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.