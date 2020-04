De negende editie van Beelden in Leiden, die van 14 mei tot en met 2 augustus aan de Hooglandse Kerkgracht op het programma stond, is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2021.

In een verklaring schrijft het bestuur van de beeldententoonstelling dat door de coronacrisis enkele werken niet voltooid konden worden.

De negende editie van Beelden in Leiden toont nieuw werk van zes jonge talentvolle kunstenaars. De selectie en begeleiding van de kunstenaars is in handen van curator Suzanne Wallinga.

