De eerste resultaten van de coronatestlocatie bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp laten zien dat er tot nu toe relatief weinig zorgmedewerkers besmet zijn met het coronavirus. Van de in totaal 937 geteste zorgmedewerkers, testten er 167 positief.

De andere 770 medewerkers testten negatief en kunnen gewoon weer aan het werk.

Zorgmedewerkers met klachten van het coronavirus kunnen zich sinds 6 april laten testen bij de speciale coronatestlocatie bij het Alrijne Ziekenhuis.

"Zorgmedewerkers werken iedere dag met kwetsbare personen en zijn nu extra hard nodig. Daarom is het van groot belang dat zij getest worden en het duidelijk wordt of zij besmet zijn het met virus. Als ze niet besmet zijn, kunnen ze bijvoorbeeld met lichte klachten weer aan het werk", zegt Niek Wille, manager van de GGD en verantwoordelijke voor de testlocatie.

"De groep zorgmedewerkers die getest kan worden breidt zich iedere week uit. In het testbeleid wordt uitgegaan van schaarste. Dit betekent dat we met name in het begin slechts een beperkt aantal testen beschikbaar hadden en daardoor moesten prioriteren wie er wel en niet getest kon worden."

"Nu er steeds meer testkits beschikbaar zijn, kunnen wij ook meer zorgmedewerkers testen. Op dit moment kunnen wij dagelijks 120 tot 150 personen testen", aldus Wille.

Problemen met telefonische bereikbaarheid

In de eerste dagen had de GGD problemen met de telefonische bereikbaarheid van het callcenter waar medewerkers zich kunnen aanmelden. Hierdoor heeft zorgpersoneel dat getest wilde worden lang in de wacht gestaan.

Dit is opgelost door het aanmeldproces te vereenvoudigen en de telefooncapaciteit uit te breiden.

De capaciteit van de testlocatie wordt momenteel nog niet volledig benut door zorgmedewerkers. Daarom brengt de GGD de mogelijkheid om personeel te laten testen en de uitleg over de aanmeldprocedure opnieuw onder de aandacht bij zorginstellingen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.