Het bestuur van de Leidse afdeling van de Vereniging voor Ambulante Handel is maandagochtend boos opgestapt uit een overleg met de gemeente Leiden over het verplaatsen van de centrummarkt naar de Beestenmarkt en de Lammermarkt.

Dat laat voorzitter Soufian El Marsse aan Sleutelstad weten.

De gemeente wil de markt verplaatsen naar de Beestenmarkt en de Lammermarkt om beter te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. El Marsse is het hier echter niet mee eens. "In het centrum is plek zat. We willen niet naar de Beestenmarkt en de Lammermarkt. Dan moeten we loten, want er is niet voldoende plek voor iedereen."

"Ook zijn er onvoldoende stroompunten en hangen er allerlei jongeren op de bankjes rond de vier coffeeshops die rond die pleinen zitten. We gaan niet akkoord met het alternatieve plan", verklaart El Marsse.

