De tweede fase van de herinrichting van de Hooigracht in Leiden is maandag van start gegaan.

Sinds zondag is een weghelft van de Hooigracht afgesloten. Eerder was de weg bij de Pelikaanstraat ook al afgesloten. Als de werkzaamheden helemaal volgens planning verlopen, duurt de herinrichting tot begin oktober.

Tijdens de werkzaamheden blijft het autoverkeer van noord naar zuid mogelijk. Het verkeer van zuid naar noord wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel in twee richtingen gebruik maken van de Hooigracht.

De Hooigracht wordt opnieuw ingericht volgens een ontwerp dat meer ruimte geeft aan fietsers en voetgangers. Ook wordt tijdens de grootschalige herinrichting aan beide zijden van de weg de riolering vervangen. Daarnaast voeren netbeheerders werkzaamheden uit aan het verleggen van kabels en leidingen.

Als de herinrichting is afgerond worden nieuwe bomen geplant. Er kan in de toekomst niet meer geparkeerd worden in de straat die dan deel uitmaakt van de nieuwe centrumroute die Leiden aanlegt tussen de stations Leiden Lammenschans en Leiden Centraal.

Via die route gaan bussen rijden. Het doorgaande autoverkeer wordt gescheiden van het bestemmingsverkeer. Om dat mogelijk te maken wordt ook de Leidse Ring om Leiden en Leiderdorp aangelegd.