Project Bloemenzee, waarbij leden van de tuincommissie in Zoeterwoude bij basisscholen in de buurt langsgaan om potjes met jonge plantjes uit te delen, is ondanks de coronacrisis dit jaar in aangepaste vorm van start gegaan.

De scholen zijn als gevolg van de coronamaatregelen gesloten. Normaal gesproken gaan leden van de tuincommissie langs in de lokalen van de Zoeterwoudse basissscholen om daar de jonge plantjes uit te delen.

Dit jaar werden de leerlingen gevraagd om volgens een rooster om de beurt naar school te komen. Op het schoolplein konden ze een tas afgeven die, op gepaste afstand, van een plantje werd voorzien.

Vooraf ontvingen de basisschoolleerlingen een digitale lesbrief met instructie hoe ze deze jonge plantjes kunnen verzorgen. "Op deze manier krijgen de leerlingen een extra praktijkles biologie en zullen ze ervaren dat je er veel plezier aan kan beleven als je een beetje zorg geeft aan je planten", verklaart Peter de Groot, voorzitter van de tuincommissie in Zoeterwoude.

De Groot kijkt uit naar het begin van de zomer: "Hopelijk kunnen we dan als groep de resultaten zien tijdens de finale in het Zoeterwoudse Gemeentehuis. Vier leerlingen uit groep 5 kiezen dan samen met Burgemeester Bloemen de mooiste bloem van dit seizoen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.