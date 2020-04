Uitbater Yvonne van der Geest van Café De Meester organiseerde zondagmiddag een straatbingo in Zoeterwoude-Dorp. Met het initiatief wilde ze de straat op een veilige manier verbinden tijdens de coronacrisis.

Achttien gezinnen speelden mee vanuit hun voortuinen. Met gebruik van een geluidsinstallatie zorgde de uitbater dat de bingogetallen duidelijk hoorbaar waren.

In de afgelopen weken gooide Van der Geest vijf bingokaartjes bij haar buren in de brievenbus. Iedereen werd gevraagd een cadeautje op een centraal gelegen tafel achter te laten. Deze werden later uitgereikt aan de winnaars.

In totaal werden er tien rondes gespeeld en tegen valsspelers werd hard opgetreden. "Wie een valse bingo heeft moet een liedje zingen of een mop vertellen", grapte Van der Geest voorafgaand aan het spel.