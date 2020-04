Een scooterrijder is zaterdag gewond gewond geraakt bij een aanrijding met personenauto op het Rustenburgerpad in Oegstgeest. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De automobilist reed weg uit een parkeervak en zag de scooter over het hoofd.

Het is niet bekend hoe het met de gezondheid van het slachtoffer is. De politie start een onderzoek.