Bij de ingang van een flat aan de Agaatlaan in Leiden is zaterdagmiddag brand ontstaan in huisraad dat op straat was gezet. Onder meer een bankstel ging in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting.

De brand sloeg ook over naar de bouwsteigers die tegen de gevel van de flat staan opgesteld. Zwarte rookwolken waren in de hele omgeving te zien.

Door snel optreden van de brandweer werd de brand snel geblust.