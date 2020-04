Een bestuurder van een personenauto is donderdagavond op de Boshuizerkade in Leiden hard tegen een geparkeerd voertuig gebotst. De aanrijding zorgde voor flink wat schade.

De bestuurder van het voertuig raakte bij de aanrijding gewond en is met nog onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis.

Om te controleren of er drugs in het spel was, is er een speekseltest afgenomen. Op het moment van de aanrijding zat er niemand in de geparkeerde auto.