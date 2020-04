Nederlandse kinderartsen zijn donderdag onder leiding van de kinderafdeling van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden een onderzoek gestart naar de behandeling van het coronavirus bij kinderen.

De artsen verzamelen informatie over klachten, bloedwaarden en medicatie van kinderen die in het ziekenhuis terechtkomen, mits de ouders toestemming geven. Ook wordt het verloop van het virus onderzocht.

"Het lijkt erop dat COVID-19 bij kinderen milder verloopt, maar het is nog niet bekend hoe dat komt", aldus hoofdonderzoeker Emmeline Buddingh. "Ook is onduidelijk of sommige kinderen die al een andere ziekte hebben kwetsbaar zijn en wat de beste behandeling is. Daarom hebben we deze studie opgezet."

