De Hogeschool Leiden organiseert zaterdag een online open dag voor studiekiezers. De onderwijsinstantie wil aankomend studenten daarmee een alternatief bieden nu open dagen vanwege de coronacrisis niet zijn toegestaan.

De studiekiezers kunnen online webinars volgen en chatten met docenten en studenten over de inhoud van een opleiding. Bijna alle bacheloropleidingen van de hogeschool zijn vertegenwoordigd.

"We willen de gelegenheid geven aan studiekiezers om zich goed te oriënteren op hun studiekeuze aankomend jaar", aldus Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden. "We kunnen alleen nu niet laten zien hoe leuk het is in ons gebouw te studeren."

Al ruim negenhonderd mensen hebben zich aangemeld voor de online open dag. Vanwege de coronacrisis heeft het ministerie van Onderwijs de uiterlijke inschrijfdatum verlengd van 1 mei naar 1 juni.

