Na de zaterdagmarkt in het centrum is ook het doorgaan van de woensdagmarkt onzeker geworden. Dat bevestigde de Leidse burgemeester Henri Lenferink woensdag aan Sleutelstad.

"Op verschillende momenten en plekken was het vandaag (woensdag, red.) te druk. Dat kan zo niet meer", zei de burgemeester. De gemeente werkte de afgelopen dagen aan een plan voor een alternatieve zaterdagmarkt met kramen op de Beestenmarkt en de Lammermarkt.

Die twee pleinen bieden meer mogelijkheden om de marktkramen verder uit elkaar te zetten en laten bovendien meer ruimte voor de maatregel om 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Het plan voor een alternatieve locatie voor de zaterdagmarkt wordt na de bevindingen van woensdag even geparkeerd. "Ik ga nu eerst kijken of het lukt om de woensdagmarkt te naar de Beestenmarkt en de Lammermarkt te verplaatsen. Als dat werkt, overweeg ik dat ook op zaterdag te doen", aldus Lenferink.

De burgemeester besloot na de ingevoerde coronamaatregelen al snel dat de zaterdagmarkt op de Botermarkt en de Nieuwe Rijn niet langer verantwoord was. Door de smalle doorgang is het daar niet goed mogelijk om voldoende afstand te houden. Ook was het volgens Lenferink te druk.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.