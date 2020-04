In de afgelopen drie weken is er ruim 600.000 euro opgehaald voor een extra coronalab in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In totaal is er 2 miljoen euro nodig om een tweede laboratorium in het ziekenhuis in te richten waar onderzoekers kunnen werken met hoogrisicovirussen.

Het geld is bijeengebracht door ruim vijfduizend bedrijven en personen. Het Leids Universitair Fonds viert in 2020 een lustrumjaar en heeft daarom 125.000 euro gedoneerd aan het onderzoeksteam van hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder.

In het LUMC wordt, onder meer in Europees verband, hard gewerkt om het nieuwe coronavirus in detail te karakteriseren en potentiële virusremmers en vaccinkandidaten te testen.

"Dit soort onderzoek met hoogrisicovirussen is duur. Het kan alleen gedaan worden door specifiek getrainde mensen in goed beveiligde laboratoria", aldus Snijder. "We willen ook zoveel mogelijk andere onderzoekers helpen die niet over dit soort laboratoria en expertise beschikken."

Er is in totaal 2 miljoen euro nodig om de onderzoeksfaciliteiten in het LUMC snel uit te breiden. De extra laboratoriumcapaciteit is bedoeld voor onderzoek dat op korte termijn en op de langere termijn een oplossing biedt voor de levensgevaarlijke coronavirussen.

Het ziekenhuis en de Universiteit Leiden willen geld ophalen via de crowdfundingsactie #Wakeuptocorona.

