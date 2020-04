Een snorfietser is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus op de kruising van de Vijf Meilaan met de Debussystraat in Leiden-Zuidwest.

Het incident vond plaats rond 14.00 uur, toen de snorfietser de bus geen voorrang verleende. Het slachtoffer is op straat gereanimeerd en uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Een gealarmeerde traumahelikopter landde even verderop op een grasveldje tussen de flats. De arts van het Mobiel Medisch Team (MMT) is uiteindelijk niet meegegaan in de ambulance.

De politie gaat onderzoek doen naar de exacte toedracht van het ongeval. Het kruispunt is momenteel afgezet.