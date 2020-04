De politie van bureau Zuiderpark in Den Haag heeft bij een controle een aantal gestolen boten en buitenboordmotoren in beslag genomen en is op zoek naar de oorspronkelijke eigenaren.

De politie denkt dat de gestolen handel afkomstig is uit Den Haag, Rijswijk, Leiden of omliggende plaatsen.

Mensen die door middel van een aankoopbewijs, serienummer of foto's kunnen aantonen de eigenaar te zijn, worden gevraagd contact op te nemen met politiebureau Zuiderpark.