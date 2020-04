De politie is op zoek naar getuigen die vrijdagmiddag 20 maart hebben gezien hoe de bestuurder van een verkeerd geparkeerde auto in de Dorpsstraat in Zoeterwoude-Dorp een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente heeft bedreigd en beledigd.

De verdachte had zijn auto rond 16.00 uur op de stoep staan voor een supermarkt en kreeg hiervoor een bekeuring.

De bestuurder accepteerde dit niet, waarna de situatie uit de hand liep. Hierbij uitte hij bedreigingen en beledigingen, stapte in zijn auto en ging ervandoor.

De politie roept getuigen op zich te melden.