De Haagsche Schouwbrug in Leiden is sinds afgelopen weekend weer toegankelijk. De brug kreeg vanaf begin maart een grondige opknapbeurt en was afgesloten voor verkeer.

Tijdens de werkzaamheden zijn de besturingsinstallatie en aandrijving vervangen, waardoor het risico op storingen kleiner is geworden.

De verbinding over de Rijn kan nu weer jaren mee.