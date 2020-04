De gemeente Leiden bekijkt momenteel of de zaterdagmarkt op een alternatieve manier toch door kan gaan. Daarbij wordt gekeken naar een verdeling van de markt over de Lammermarkt en de Beestenmarkt.

Onder marktkooplui wordt al gesproken over het doorgaan van de zaterdagmarkt op 18 april. Het zou gaan om een markt waar alleen voedsel verkocht wordt en waarbij er plek is voor de helft van het aantal kramen dat normaal op de markt staat.

Een gemeentelijke beslissing over dat plan wordt echter pas na aanstaande woensdag genomen, bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Eerst moet duidelijk worden hoe druk het op de aankomende woensdagmarkt is. Die markt vindt nog wel elke week plaats rond de Nieuwe Rijn, maar was volgens de gemeente afgelopen woensdag wel aan "de drukke kant".

Al snel nadat er ter bestrijding van het coronavirus afstandsmaatregelen werden genomen, besloot burgemeester Henri Lenferink dat de zaterdagmarkt op de Nieuwe Rijn niet langer verantwoord was.

Door de smalle straten was het niet goed mogelijk om voldoende afstand te houden en daarnaast kwamen er ook te veel mensen op af. De laatste zaterdagmarkt in Leiden vond plaats op 14 maart, waarna marktkooplui al snel vroegen om een alternatieve markt.

Die zou bij voorkeur plaatsvinden op de Nieuwe Rijn, als dat haalbaar zou zijn. Anders is volgens de marktkooplui een alternatieve locatie ook een optie.

