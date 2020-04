De organisatie van Speedo Swim-in Leiden heeft besloten om de tiende editie van het evenement uit te stellen naar volgend jaar.

Het zwemevenement zou op 21 juni plaatsvinden op de Maresingel in Leiden. Vanwege de coronacrisis heeft de organisatie echter besloten om het evenement te verplaatsen naar 2021.

"Veiligheid staat voorop", zo schrijft de organisatie in een persverklaring."We willen geen risico nemen en houden afstand, zoals dat wordt aangeraden."

Het evenement ontstond in 2011 toen enkele tientallen wedstrijdzwemmers het Galgewater in gingen om het 125-jarige bestaan van zwemvereniging LZ 1886 te vieren. Dit werd zo goed ontvangen dat de Speedo Swim-in Leiden sindsdien is uitgegroeid tot een vaste waarde op de Leidse evenementenkalender.

Vorig jaar werd voor het evenement voor het eerst gehouden in het Huigpark, onderdeel van het Leidse Singelpark. Bijna vijfhonderd Leidenaren, studenten, triatleten, waterpoloërs en wedstrijdzwemmers namen een duik. Ook voor dit jaar was er al veel belangstelling voor het zwemevenement. De organisatie hoopt er in 2021 alsnog een mooie tiende editie van te kunnen maken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.