Ouderen die het thuis door de coronacrisis niet meer redden, krijgen noodopvang van zorginstelling Topaz. In verpleeghuis Zuydtwijck in Leiden zijn maandag de eerste nieuwe bewoners ingetrokken.

Vanaf dinsdag kunnen 48 ouderen terecht bij het oude Topaz Groenhoven, dat sinds 2018 leeg stond. De tijdelijke woonruimte blijft beschikbaar zolang de coronacrisis duurt.

De ouderen die hier tijdelijk mogen wonen, zijn veelal mensen die in de dagbesteding van Topaz hun tijd doorbrachten. Door de maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan, moest de dagbesteding van Topaz op 18 maart dicht.

"Er zijn mensen bij wie het in de thuissituatie erg moeilijk wordt", legt Lia de Jongh, bestuurder van Topaz, uit. "Omdat het ook voor de mantelzorger of voor kinderen heel erg belastend is." De Jongh benadrukt dat het om tijdelijke opvang gaat.

