De Universiteit Leiden wil dit najaar een grote ceremonie houden voor promovendi die hun proefschrift nu niet live kunnen verdedigen. De promoties kunnen online nog wel doorgaan via videoverbinding, maar dat is zonder publiek.

De universiteit wil dat goedmaken met een grote ceremonie in de Pieterskerk, mits de situatie rond de coronacrisis het toelaat.

Het werken aan je proefschrift duurt over het algemeen vier jaar en wordt afgerond met een promotie. De onderzoeker verdedigt in die promotie de resultaten en methoden van het onderzoek aan een promotiecommissie. Wanneer deze promotie succesvol is afgerond, krijgt de promovendus de titel doctor (dr.).

Op Twitter roept rector Carel Stolker op om de verdediging vooral niet uit te stellen. "Het proefschrift is het hoogste wat men kan bereiken in de academie. De wereld zit niet te wachten op het coronavirus, maar het zit wel te wachten op jouw onderzoek", aldus Stolker.

De eerste volledig digitale promotie van de Universiteit Leiden was vorige week. Het is de verwachting dat er de komende tijd nog meer volgen.

