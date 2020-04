Drie Turkse organisaties uit Leiden hebben vrijdag gezamenlijk een pallet vol goederen aan de voedselbank in de stad gedoneerd.

De Mimar Sinan-moskee aan het Kooiplein, ondernemersvereniging Tover en de Stichting Fatih wilden graag iets doen voor kwetsbare stadsgenoten in de strijd tegen de coronacrisis. Op verzoek van de voedselbank werden vooral lang houdbare producten gebracht.

De organisaties hebben geld ingezameld bij hun leden en met dat geld inkopen gedaan bij een groothandel. Het ging vrijdag om een eerste schenking. In overleg met voedselbank wordt geïnventariseerd wat de komende tijd nodig is en dan volgt over een paar weken nog een aflevering.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.