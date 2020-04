De politie is op zoek naar de 21-jarige Lisette van Iterson uit Oegstgeest. De vrouw wordt sinds donderdag vermist.

Ze is vertrokken op een blauwe fiets met een zwart rek voorop en fietstassen achterop. De politie denkt dat ze mogelijk naar de bossen of de duinen is gegaan.

De vrouw heeft blond haar en is 1,65 meter lang. De politie roept mensen die informatie over de vermissing hebben op zich te melden.