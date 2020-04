De Leidse musea gaan vooralsnog niet ten onder aan de verplichte sluiting in verband met de uitbraak van het coronavirus. De Museumvereniging, de landelijke brancheorganisatie voor musea, luidde donderdag de noodklok en wil dat landelijke en lokale overheden een half jaar huur en gemeentebelastingen kwijt schelden.

Volgens de organisatie kan in Nederland één op de vijf musea na deze maand geen salarissen meer doorbetalen. De Leidse musea die bij de Museumvereniging zijn aangesloten, laten aan Sleutelstad weten dat deze situatie op dit moment niet voor hen geldt.

Veel Leidse musea zijn rijksmusea, te weten Naturalis Biodiversity Center, Rijksmuseum Oudheden, Rijksmuseum Volkenkunde en Rijksmuseum Boerhaave. Volgens Wim Weijland, directeur van het Rijksmuseum Oudheden, hebben deze musea een sterke financiële buffer om de crisis door te komen.

Wel stelt hij dat het een soberder jaar wordt en dat het museum hoe dan ook verlies draait. "Wij hebben het geluk dat onze drukst bezochte periode van ongeveer oktober tot en met maart loopt. Wat dat betreft kwam het net goed uit."

Amito Haarhuis, directeur van het Rijksmuseum Boerhaave, zegt wel dat er voor veel Nederlandse musea meer steun nodig is. "Er moet meer gebeuren dan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die er al is. Uitstel van huur is bijvoorbeeld niet genoeg, voor sommige kleinere musea is het van belang dat de overheid een half jaar huur kwijt scheldt."

