Het Leidse college van burgemeester en wethouders wil dat een externe organisatie in 2021 alle activiteiten in de stad rond 2 en 3 oktober gaat coördineren en één aanvraag voor een evenementenvergunning indient.

Dit jaar wordt er ook al een professionele producent ingehuurd om de feesten in het Nieuwe Rijn-gebied tijdens Leidens Ontzet te coördineren. Het model moet in 2021 in de hele stad worden ingezet.

De producent heeft de taak om de horecaondernemers te verbinden. Ook draagt de producent als vergunninghouder de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, organisatie en coördinatie. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is een eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten over alle betrokkenen.

Het nieuwe organisatiemodel komt voort uit een advies van het Event Safety Institute (ESI) begin 2019. Daarin kwam naar voren dat de drukte rondom de viering van Leidens Ontzet beter beheerst moest worden. Vorig jaar is daarom al gewerkt met een crowd control systeem.

Doorgaan Leidens Ontzet dit jaar onzeker

Het is nog niet duidelijk of de viering van Leidens Ontzet dit jaar vanwege de coronacrisis überhaupt doorgang kan vinden. "Dat is afhankelijk van de maatregelen die dan nog gelden", aldus wethouder Yvonne van Delft.

"Grote evenementen worden pas als een van de laatste zaken weer vrij gegeven en er komen toch zo'n 200.000 mensen op Leidens Ontzet af. Maar we werken op dit moment aan meerdere scenario's, want het kan ook gewoon wél doorgaan."