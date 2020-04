De gemeente Leiden wil in kaart brengen welke vragen en behoeften ondernemers hebben in de huidige periode van de coronacrisis. Daarom wordt een enquête bij ondernemers in de stad afgenomen.

De gemeente Leiden wil ondernemers praktische hulp bieden tijdens de coronacrisis. Het idee daarbij is om de landelijke hulp aan te vullen waar dat kan.

"We hebben niet genoeg geld om bedrijven financieel overeind te houden, dat is een taak voor de landelijke overheid", legt wethouder Yvonne van Delft uit. "Maar we kunnen wel op andere manieren helpen."

Eerdere maatregelen

De gemeente trof eerder al maatregelen om de ondernemers te helpen. Op de site van de gemeente is bijvoorbeeld een pagina ingericht met informatie over de verschillende regelingen van de overheid en wie waarvoor in aanmerking komt.

Gemeentelijke heffingen zoals toeristenbelasting en onroerendezaakbelasting zijn voor ondernemers uitgesteld tot 31 augustus. Bovendien staan de accountmanagers van de gemeente klaar om bedrijven te helpen.

Van Delft: "We willen heel graag weten of dat genoeg is. Daarom hebben we alle ondernemers in Leiden een enquête gestuurd met de vraag waar ze nog behoefte aan hebben. Als er nieuwe regelingen nodig zijn voor een groep die nu buiten de boot valt, kunnen we dat op nationaal niveau aankaarten."

