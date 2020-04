Het bouwproject waarbij negentien woningen en een buurtkamer zouden worden gebouwd in het pand van de voormalige kerk De Menswording, wordt door de gemeente geschrapt.

Volgens de gemeente is de vraag om zo'n gemeenschappelijke ontmoetingsruimte verstomd, omdat er zich geen groep heeft gemeld om de ruimte te beheren.

De Adviesraad van de gemeente zegt nog altijd vanuit de directe omgeving signalen te hebben ontvangen dat die interesse er wel is, en heeft het college een brief gestuurd met het verzoek het besluit te heroverwegen.

"Wij vinden het belangrijk dat er zo'n initiatief in dat deel van Leiderdorp is, want er is daar verder helemaal niks", zegt Hein van der Zande, voorzitter van de Adviesraad.

Van der Zande heeft het vermoeden dat gebrekkige communicatie een rol heeft gespeeld in het gegeven dat niemand zich vooralsnog heeft gemeld de buurtkamer te willen beheren. "Tijdens een inloopavond van het bouwplan is het ter sprake gekomen. Maar op zo'n avond kijk je als bewoner niet gelijk naar zo'n buurtkamer, maar ligt je focus op de woningen."

Ondertussen hoopt Van der Zande dat de gemeenteraad het besluit heroverweegt. De raad hakt op 20 april de knoop door.