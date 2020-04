De raadsvergadering van de gemeenteraad van Leiderdorp op 20 april wordt ondanks de coronacrisis op het gemeentehuis gehouden.

De fractievoorzitters en de burgemeester stemden maandag in met het plan om vooralsnog niet digitaal, maar op locatie te vergaderen.

"We hebben voldoende ruimte om alle regels van sociale onthouding na te leven", verklaart Bart Rijsbergen, griffier van de gemeenteraad van Leiderdorp. Publiek is niet welkom in de raadszaal. Inwoners kunnen de vergadering wel volgen via een livestream.

Leiderdorp is de enige gemeente in de regio waarvan de raad nog in de raadszaal vergadert. De gemeenteraden van Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben, nadat een noodwet het mogelijk maakte om digitaal besluiten te kunnen nemen, ervoor gekozen om voorlopig digitaal te vergaderen.

